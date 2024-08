Real Madrid : Mbappé se fait déjà clasher en Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une première mémorable mercredi face à l'Atalanta Bergame puisqu'il a inscrit son premier but avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas connu le même destin pour ses débuts en Liga face à Majorque (1-1). Si le club s'est finalement contenté du match nul, la prestation de l'attaquant français n'a pas été à la hauteur des attentes et d'ailleurs, la presse espagnole n'y est pas allée de main morte avec lui. Il se savait attendu, le voilà confronté à un défi de taille.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé déchaîne les foules en Espagne. L'ancien attaquant du PSG était aligné à la pointe de l'attaque dimanche soir pour affronter Majorque et il a un peu déçu. Maladroit face au but et fautif au marquage lors du but de l'égalisation, sa prestation a déjà été un peu critiquée dans les médias espagnols. Une réaction est forcément attendue lors des prochains rendez-vous du Real Madrid.

Mbappé décevant

Il ne pourra pas marquer à chaque fois mais Kylian Mbappé a tout de même été un peu en dessous des attentes pour sa première expérience en Liga. D'ailleurs, au moment du bilan, il doit subir les remarques sur sa prestation même si on est très loin de tirer la sonnette d'alarme. « Il n'a pas brillé pour ses débuts en championnat » résume simplement Marca, quand le Mundo Deportivo évoque « une première sans intérêt de Mbappé. » Pas forcément habitué aux efforts défensifs, il devra également se montrer un peu plus perçant dans le jeu.

Une place difficile à prendre ?

Kylian Mbappé débarque au Real Madrid avec un nouveau fonctionnement et une nouvelle place à prendre dans le jeu. Le Bondynois doit faire équipe avec des partenaires d'une renommée plus importante. « Le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable » affirme même AS. Heureusement pour Mbappé, il faut avouer que ses coéquipiers n'ont pas évolué à leur meilleur niveau non plus.