Real Madrid : Critiqué, Mbappé sort du silence !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ce n’est pas tout à fait terminé. En effet, bien qu’aucun lien contractuel unit les deux parties, des engagements non respectés par le Paris Saint-Germain obligeraient Mbappé à amener cette affaire à la commission juridique de la LFP. Ce qui lui a valu quelques commentaires et critiques. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid s’est exprimé.

Kylian Mbappé vit des derniers jours quelque peu mouvementés au Real Madrid. Après une première en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta au cours de laquelle il avait inscrit son premier but en tant que joueur du Real Madrid (2-0), la recrue phare du club merengue est restée muette à Majorque en Liga dimanche dernier (1-1) et a même été pointée du doigt sur le but de Vedat Muriqi ayant un marquage bien trop laxiste permettant au Kosovar de pouvoir tranquillement ajusté sa tête.

PSG - Real Madrid : «Ridicule», il dénonce le Mbappé bashing ! https://t.co/RcaBnqYDA9 pic.twitter.com/L5MJIpQOQQ — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Mbappé réclame son dû au PSG, Booba le remet à sa place

En parallèle, Kylian Mbappé a, selon Le Monde, saisi la commission juridique de la Ligue de Football professionnel au même titre que la Fédération française de football avec comme objectif de recouvrir la somme brute de 55M€ qui lui est due et que le PSG se refuse de lui verser. Ce montant équivaut à trois mois de salaire et deux primes dont une atteint la barre des 30M€. L’UEFA aurait également été mis au courant de cette affaire et Mbappé pourrait plaider un cas de harcèlement moral si le Paris Saint-Germain ne rectifiait pas cette situation. De quoi lui valoir les critiques du rappeur Booba qui n’a pas manqué de souligner sur X les manquements récents de Kylian Mbappé sur les terrains.

«La chance aide parfois, le travail toujours»

Resté publiquement muet à tout cela, Kylian Mbappé a pris la parole ce mercredi par le biais de ses réseaux sociaux. Sur Instagram, le numéro 9 du Real Madrid a publié deux photos de lui à l’entraînement avec une description en français qui est la suivante : « La chance aide parfois, le travail toujours ». Un message quelque peu énigmatique au vu des récents évènements sportifs et extrasportifs dont il est le précurseur. Le feuilleton continue.