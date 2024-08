Mbappé : Le PSG risque très lourd ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG et Kylian Mbappé se seraient séparés en de mauvais termes. En effet, le Français a rejoint le Real Madrid, tout en ayant la dent dure contre le club de la capitale suite à des salaires et des primes impayés. Ainsi, il a été révélé par Le Monde que Mbappé aurait saisi la commission juridique de la LFP et l'UEFA afin de réclamer 55M€ au PSG. De quoi exposer Paris à de grosses sanctions ?

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Mais alors que le Français est parti librement, les conditions économiques de ce départ sont encore très floues. En effet, d’un côté, il est expliqué que Mbappé aurait renoncé à plusieurs millions d’euros pour permettre au club de la capitale de s’y retrouver financièrement, d’un autre côté, il est annoncé que le nouveau joueur du Real Madrid n’aurait pas été payé par le PSG pour plusieurs mois. Ce qui aurait poussé Mbappé à saisir la commission juridique de la LFP et l'UEFA afin de réclamer 55M€.

« Une interdiction de recruter tout nouveau joueur »

Pour Francetvinfo, Tatiana Vassine, avocate spécialisée en droit du sport, s’est confiée sur les possibles sanctions auxquelles le PSG s’expose s’il ne règle pas ce qu’il doit à Kylian Mbappé. Elle a ainsi expliqué : « La saisine de la commission juridique intervient dans les cas où il existe des litiges entre les clubs et les joueurs. Elle a un pouvoir qui est assez puissant en termes réglementaires puisqu'elle a la capacité de pouvoir prononcer un certain nombre de sanctions. Dans les cas où il y a un défaut de paiement d'un club professionnel français vis-à-vis d'un joueur et que ce défaut de paiement est dûment constaté par décision de la commission juridique, elle peut prononcer à l'encontre de ce club une interdiction de recruter tout nouveau joueur, et cela jusqu'à la régularisation de la situation. C'est l'une des sanctions les plus puissantes que la commission juridique est susceptible de prononcer. Il y a aussi des amendes, il y a des rappels à l'ordre, des possibilités aussi de prononcer des pertes d'un ou plusieurs matchs, des retraits de points, des huis clos… Ce sont des sanctions qui ont donc une conséquence directe et jugée comme étant plus importante qu'une simple sanction financière ».

Le PSG en danger vis-à-vis de l’UEFA ?

Mais ce n’est pas tout pour le PSG. Tatiana Vassine a également ajouté à propos de l’alerte donnée à l’UEFA : « La procédure UEFA est intéressante puisqu'elle prévoit que les clubs qui participent aux compétitions de l'UEFA doivent souscrire une licence. C'est une espèce de certification qui justifie que les clubs participants répondent à un certain nombre de conditions. Et au nombre de ces conditions, on retrouve l'obligation pour le club participant de ne pas avoir d'arriérés de salaire ou de paiement envers le personnel. C'est l'article 72 du règlement de l'UEFA sur l'octroi des licences aux clubs et la viabilité financière. C'est un article qui est très clair là-dessus, qui prévoit que, à partir du moment où il y a un arriéré de paiement, la licence peut être refusée aux clubs qui souhaitent ou qui seraient qualifiés, en tout cas sur le plan sportif, pour participer à une compétition de l'UEFA. Ça aussi, c'est un article qui est assez dissuasif. Attention, la procédure est intéressante, mais elle peut aussi justifier des moyens de contestation vis-à-vis du club et il y a des exceptions qui permettent aussi dans ce type de situation, de faire en sorte que quand bien même un joueur viendrait revendiquer des arriérés de paiement, le club pourrait contester le bien-fondé de cette créance et avoir une procédure qui lui permette tout de même de bénéficier de sa licence et donc de participer aux compétitions ».