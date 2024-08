Mbappé - Clash : La réponse du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après l'officialisation de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait décidé de s'en prendre au PSG en réclamant 55M€ qui correspondraient à des salaires et des primes non versés. Une situation qui n'inquiète toutefois pas le club parisien puisqu'une source commente cette information et se montre assez optimiste.

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé qui se sont quittés fâché lorsque l'attaquant français a décidé de rejoindre le Real Madrid. Depuis, les relations se sont tendues entre les deux parties alors que le club de la capitale n'aurait pas versé tous les salaires à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé attaque le PSG, la guerre est déclarée ! https://t.co/jANX7vM5xi pic.twitter.com/mpCTU7QR7V — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Mbappé réclame une fortune au PSG

En effet, d'après les informations dévoilées par Le Monde, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP et l'UEFA pour réclamer 55M€ d'impayés par le PSG. Il s'agirait de trois mois de salaire ainsi que de différentes primes, à l'image de la prime d'éthique ou encore d'une partie de sa prime à la signature qui représenterait à elle seule 30M€. Le PSG risque d'ailleurs d'énormes sanctions puisque la LFP peut prononcer une interdiction de recrutement à l'encontre du club de la capitale tandis que l'UEFA peut remettre sa licence UEFA Club, qui permet de participer aux compétitions européenne.

Le PSG reste confiant

Contacté par Le Monde, le PSG assure n'avoir reçu « aucune notification » précisant que le club « souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours, qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois, et le club continue de s’engager respectueusement sur le sujet. » Cependant une autre source au PSG rappelle que « Kylian Mbappé s'est engagé à faire en sorte que le PSG soit protégé si jamais il partait librement, ce qu'il a fait à plusieurs reprises publiquement et en privé ». Effectivement, en début d'année, l'attaquant français promettait qu'il avait « réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir », confirmant ainsi l'accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi l'été précédent concernant le fait qu'il renonçait à certaines primes.