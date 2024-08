PSG : Une recrue entre dans l’histoire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 70M€ (bonus compris) pour le recrutement de João Neves. Arrivé en provenance de Benfica, le petit prodige portugais réalise de bons débuts dans la capitale. D’ailleurs, le joueur de 19 ans a établi un nouveau record au niveau des passes décisives délivrées en Ligue 1. Explication.

Le début de saison du PSG est attendu au tournant. En effet, après sept ans au sein du club parisien, Kylian Mbappé a décidé de ne pas renouveler son contrat, et s’est engagé en faveur du Real Madrid. Ainsi, cette saison sera charnière pour Paris, qui a décidé de s’affranchir des stars et des individualités afin de se concentrer sur le collectif et les jeunes joueurs. Cet été, le PSG s’est attaché les services de João Neves.

João Neves réussit ses grands débuts

Considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs du monde, le crack né en 2004 a signé à Paris en provenance de Benfica, et n’a surtout pas tardé à démontrer tout son talent. Entré en jeu à la mi-temps face au Havre vendredi dernier (1-4), le nouveau numéro 87 du PSG a délivré deux passes décisives, pour Ousmane Dembélé et pour Bradley Barcola.

Record établi par le Portugais

Ce vendredi soir, le PSG affronte Montpellier au Parc des Princes. En première période, João Neves a une nouvelle fois délivré deux passes décisives, pour Bradley Barcola à nouveau, mais aussi pour Marco Asensio. Comme rapporté par le compte X Statsdufoot, c’est la première fois qu’un joueur de Ligue 1 réussit à donner deux passes décisives lors de ses deux premières apparitions en championnat.