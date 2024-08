Mercato : Dans le loft à l’OM, il sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 30 août prochain, le mercato estival refermera ses portes. D’ici là, l’OM espère encore se renforcer, mais aussi et surtout dégraisser l’effectif de Roberto De Zerbi. On a ainsi beaucoup parlé des indésirables du club phocéen, invités à faire leurs valises. Il en est également de même pour François-Régis Mughe. Prêté la saison dernière à Dunkerque, le Camerounais n’est pas désiré à l’OM.

Du côté de l’OM, il y a des joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne comptent pas. C’est le cas de Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot, eux qui étaient pourtant les cadres du club phocéen la saison dernière. L’OM a donc été très clair avec eux : ils doivent se trouver un nouveau club d’ici la fin du mercato sans quoi ils ne joueront pas de la saison à Marseille. Une situation dans laquelle se retrouve également François-Régis Mughe, lui qui était prêté à Dunkerque la saison dernière.

« Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato »

Placé dans le loft des indésirables et invités donc à quitter l’OM d’ici la fin du mercato estival, François-Régis Mughe a pris la parole ce dimanche pour L’Equipe. Le Camerounais a alors fait savoir : « La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j'ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l'aise ici. Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato. J'ai besoin de temps de jeu et d'un club sur le long terme où je peux me relancer ».

Mughe et son prêt à Dunkerque

« J'ai joué deux matches en arrivant, puis je me suis blessé à la cuisse à l’entraînement. Je suis revenu un peu trop tôt je pense et j'ai rechuté. C'est dommage car le club m'avait très bien accueilli. C'est pour partir en prêt que j'ai décidé de ne pas faire la CAN avec mon pays donc c'est encore plus dommage », a poursuivi Mughe à propos de son côté prêt à Dunkerque lors de la deuxième partie de saison dernière. .