Mercato : L’OM va se faire snober par ce crack

Même s’il a déjà beaucoup recruté, l’OM semble ne pas en avoir fini avec son mercato. Le club phocéen est ouvert à tout type de renfort pouvant améliorer l’effectif de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a notamment dans son viseur le crack Arthur Vermeeren, qui va normalement quitter l’Atlético de Madrid. Mais malheureusement pour le dirigeant marseillais, le Belge devrait rejoindre le RB Leipzig sous la forme d’un prêt.

Après une saison 2023-2024 ponctuée d’une huitième place en championnat, l’OM est bien décidé à retrouver les sommets de la Ligue 1 cette année. Pour y arriver, Pablo Longoria a décidé de confier les clés du camion à Roberto De Zerbi. Un très beau coup réalisé par le président marseillais, car l’Italien fait partie des meilleurs entraîneurs du moment et il était pisté par de nombreuses formations européennes très prestigieuses.

L’OM a complètement modifié son effectif

En plus d’un nouvel entraîneur, l’OM a aussi une toute nouvelle équipe. Le club phocéen ne ressemble plus tellement à sa version de la saison dernière, car déjà dix joueurs ont rejoint Marseille cet été. À cela, il faut également ajouter les nombreux départs, dont la plupart en attaque. Pablo Longoria a notamment vendu Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Vitinha. Avant la fin du mercato, le président marseillais veut également se débarrasser de Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi et Samuel Gigot, qui sont considérés comme des indésirables.

Arthur Vermeeren va rejoindre le RB Leipzig

En parallèle de ces possibles ventes, l’OM cherche encore à recruter, pour étoffer un peu plus l’effectif de Roberto De Zerbi. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le crack Arthur Vermeeren, qui va quitter l’Atlético de Madrid cet été en prêt, est notamment dans les petits papiers de Pablo Longoria. Problème, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont également sur le dossier. Selon Marca, le milieu de terrain aurait d’ailleurs tranché pour son avenir et il devrait s’engager sous peu avec Leipzig.