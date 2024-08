Mercato - OM : Un clash après son transfert ? Clauss lâche sa réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Publiquement critiqué par Medhi Benatia et déjà poussé vers la sortie l’hiver dernier, Jonathan Clauss a fini par quitter l’OM cet été. L’international français n’est pas allé bien loin, puisqu’il a rejoint l’OGC Nice, dans le cadre d’un transfert estimé à 5M€. Il assure malgré tout qu’il est parti en bons termes avec la direction olympienne.

Medhi Benatia s’était fait particulièrement remarquer pour sa première prise de parole en tant que conseiller sportif de l’OM. Le dirigeant marseillais avait publiquement critiqué Jonathan Clauss dans un entretien accordé à Canal+, lui reprochant un manque d’investissement et une attitude pas toujours exemplaire. Le club avait tenté de s’en séparer dans les derniers jours du mercato hivernal, mais c’est finalement cet été que l’international français (13 sélections) a mis fin à son aventure marseillaise.

« Je ne me voyais pas partir à l’étranger pour partir à l’étranger »

Transféré à l’OGC Nice, où il s’est engagé jusqu’en juin 2026, Jonathan Clauss a expliqué son choix auprès de Téléfoot : « Simplement parce que cela cochait toutes les cases dont j’avais besoin pour la suite de ma carrière, à savoir continuer à jouer l’Europe, rester en France parce que la Ligue 1 me plait et que le championnat évolue de plus en plus, donc je ne me voyais pas partir à l’étranger pour partir à l’étranger. »

« Chacun a trouvé son compte aujourd’hui et il n’y a aucun clash avec l’OM »

En ce qui concerne son départ de l’OM, le latéral droit de 31 ans assure qu’il s’est fait en bons termes avec le club. « On m’a fait comprendre qu’il était pour nous le temps de se séparer. Je respecte le club et ses décisions. Oui je suis parti en bons termes parce qu’aujourd’hui je prends énormément de recul sur la situation et je pense qu’il ne faut pas oublier que j'ai découvert la Ligue des champions avec l’OM, j’ai joué la Ligue Europa, j’ai joué beaucoup de match et j’ai découvert un club extraordinaire. Donc malgré tout, chacun a trouvé son compte aujourd’hui et il n’y a aucun clash avec l’OM, c’est clair », a ajouté Jonathan Clauss.