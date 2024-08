Mercato - RC Lens : Grandes retrouvailles grâce à ce transfert !

Arnaud De Kanel

A une semaine de la fermeture des portes du mercato estival, le RC Lens accélère. Jeudi, les Sang et Or ont officialisé la venue d'un nouvel attaquant avec Anass Zaroury. Un profil bien connu de Will Still qui l'avait déjà croisé en Belgique.

Le secteur offensif du RC Lens a accueilli deux renforts cette semaine. Alors que Martin Satriano vient remplacer Elye Wahi à la pointe de l'attaque, Anass Zaroury a rejoint le Nord de la France pour apporter son explosivité sur les ailes. Le Marocain ne sera pas trop dépaysé au RC Lens.

«Ce joueur a tout pour réussir à Lens»

Jeudi, Pierre Dréossi avait déjà fait allusion aux retrouvailles entre Anass Zaroury et certains membres du staff de Will Still qui ont travaillé avec le Marocain à Charleroi. « L’ensemble du Racing est heureux d’accueillir Anass Zaroury sous les couleurs sang et or. Anass est un offensif complet, pouvant évoluer à différents postes de l’attaque. Il est doté d’une grande qualité technique. Son profil de dynamiteur et son sens du but lui accordent la capacité d’initier et de conclure les actions. Mais au-delà de son bagage footballistique, Anass est surtout un garçon dont l’esprit est cohérent avec les valeurs lensoises. Sa fraicheur, sa maturité ou encore sa faculté à parler plusieurs langues vont lui permettre de se fondre rapidement dans notre collectif. Tout comme sa connaissance d’une partie du staff qu’il a côtoyée à Charleroi. Ce joueur a tout pour réussir à Lens. Bienvenue Anass ! », avait déclaré le DG du RC Lens. En conférence de presse, Will Still n'a pas boudé son plaisir de retrouver Zaroury.

«Je l’ai connu en Belgique»

« Je l’ai connu en Belgique. Il a ensuite suivi Vincent Kompany en Angleterre (ndlr : l’actuel coach du Bayern Munich a entraîné Burnley de 2022 à cette année). Il est très vif, créatif et impactant sur les premières mètres. Il est capable de faire des coups d’éclats et de faire basculer un match », a déclaré le coach du RC Lens face aux médias.