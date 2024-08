Mercato : La grande annonce du RC Lens pour cette recrue !

Arnaud De Kanel

Alors que Kevin Danso pourrait quitter le RC Lens dans les prochains jours, le club artésien s'est déjà renforcé dans le secteur défensif en recrutant Malang Sarr. L'ancien joueur de Chelsea n'a toujours pas joué mais il est apte comme a pu le confirmer Will Still ce samedi.

Le RC Lens est particulièrement actif depuis l'ouverture du mercato estival. L'arrivée de Will Still n'y est certainement pas étrangère car l'entraineur belge a formulé plusieurs demandes à ses nouveaux dirigeants. En défense, les Sang et Or ont d'ailleurs accueilli un renfort fin juillet.

Malang Sarr a signé à Lens

Après un passage raté à Chelsea, Malang Sarr va tenter de se relancer au RC Lens. Le défenseur français pourrait avoir un rôle important à jouer si le départ de Kevin Danso venait à se concrétiser. Fort heureusement pour Will Still, Sarr est à sa disposition.

Still rassure pour Sarr

« Malang Sarr est bien. Il a profité de la fin de la prépa pour se mettre à niveau. Il n'y a aucune inquiétude à son sujet, il est prêt à jouer », a assuré Will Still en conférence de presse ce samedi. Malang Sarr pourrait donc effectuer ses grands débuts ce week-end, lui qui n'a pas joué face à Angers et au Panathinaïkós. Les Sang et Or recevront Brest dimanche.