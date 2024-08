Après son transfert au RC Lens, il se fait allumer en Ligue 1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Brest, Martin Satriano retrouve la Ligue 1. En effet, l’Uruguayen a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au RC Lens, où il remplacera Elye Wahi. Un deal qui fait bien évidemment le bonheur des Sang et Or et laisse un goût amer du côté de la Bretagne. Alors que Brest souhaitait faire revenir Satriano, Eric Roy n’a pas gardé sa langue dans sa poche.

Elye Wahi vendu à l’OM, le RC Lens cherchait un nouvel attaquant lors de ce mercato estival. C’est désormais chose faite suite au prêt avec option d’achat de Martin Satriano. Cédé par l’Inter Milan, l’Uruguayen retrouve un championnat qu’il connait très bien. En effet, la saison dernière, l’attaquant de 23 ans évoluait du côté de Brest. Le club breton aurait d’ailleurs bien aimé faire revenir Satriano, mais ce dernier en a donc décidé autrement…

« On a fait des efforts sur un joueur qui n’a pas survolé la saison »

Entraîneur de Brest, Eric Roy a réagi en conférence de presse à la signature de Martin Satriano au RC Lens. Et il l’a visiblement quelque peu en travers de la gorge : « C’est forcément une déception de voir Martin Satriano s’engager à Lens. On a eu un véritable accord pour l’acheter et le club faisait des efforts pour ça. En plus, on a fait des efforts sur un joueur qui n’a pas survolé la saison non plus en termes de statistiques. Mais on aimait sa grinta, sa mentalité, son investissement. Malheureusement, il a choisi un autre projet et on ne peut que le respecter. On espère qu’il ne nous fera pas trop de misère. Je ne sais pas s’il sera sur le terrain face à nous, mais de toute façon, on s’attend à un gros match à Lens ».

« Martin a le profil pour coller parfaitement à l’ADN du club »

Du côté du RC Lens, on se réjouit en revanche de l'arrivée de Martin Satriano. Directeur général des Sang et Or, Pierre Dréossi confiait suite à la signature de l’Uruguayen : « C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons Martin Satriano dans nos rangs. Très tôt durant sa jeune carrière, Martin s’est révélé comme un attaquant prometteur en Uruguay. Cela lui a permis de rejoindre l’Inter Milan et de poursuivre son développement au contact de l’un des effectifs les plus performants d’Europe. Martin est un acharné de travail qui a enchaîné les expériences convaincantes en France et en Italie pour confirmer ses qualités. Cela prouve sa grande force de caractère. Adroit face au but, généreux dans l’effort et profondément tourné vers le collectif, Martin a le profil pour coller parfaitement à l’ADN du club ».