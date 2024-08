Mercato - PSG : Riolo balance en direct sur ce transfert à 130M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la blessure de Gonçalo Ramos, les rumeurs sont reparties de plus belle à propos du recrutement d’un nouvel attaquant du PSG d’ici la fin du mercato. Bien évidemment, le nom de Victor Osimhen est également réapparu, lui qui est toujours à Naples. Le Nigérian va-t-il alors signer à Paris ? Daniel Riolo s’est lâché sur ce dossier.

Sans Kylian Mbappé et même privé de Gonçalo Ramos, le PSG continue de régaler offensivement. Ce vendredi, face à Montpellier, les joueurs de Luis Enrique ont mis pas moins de 6 buts. Le recrutement d’un nouvel attaquant est-il alors vraiment nécessaire après la blessure du Portugais ? Certains réclament encore et toujours l’arrivée de Victor Osimhen, lui dont le transfert en provenance de Naples est estimé à 130M€.

Osimhen au PSG ?

Au micro de L’After Foot ce vendredi soir, Daniel Riolo s’est lâché sur une potentielle arrivée de Victor Osimhen au PSG. Il a ainsi balancé : « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 31, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions dans ce club qui ne les prennent pas ».

Pas le choix de Luis Enrique !

« Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça ne serait pas le choix de Luis Campos ? Et celui de Luis Enrique non plus. Peut-être encore moins celui de Luis Enrique », a-t-il conclu sur le cas Victor Osimhen.