Mercato - PSG : Luis Enrique le met dehors, la réaction troublante de son agent !

Milan Skriniar est invité à aller voir ailleurs. C’est en effet la tendance de ces dernières heures et soulignée par Le Parisien qui évoque deux éventuelles portes de sortie pour le défenseur slovaque recruté l’été dernier. Cependant, son agent ne semblerait pas se presser afin de boucler son départ du PSG…

Luis Enrique ne semble plus rien attendre de Milan Skriniar. Après avoir pu compter une moitié de saison sur le défenseur slovaque d’août 2023 à début janvier 2024, moment où il s’est blessé à la cheville avant son opération, Skriniar n’est absolument pas revenu en force cet été au Paris Saint-Germain. Au contraire, l’entraîneur espagnol l’a laissé sur le banc de touche vendredi dernier pour le premier match de la saison du PSG en Ligue 1 au Havre (4-1).

Mercato - PSG : Grosse fake news pour ce transfert surprise ? https://t.co/rLnqWb7pc7 pic.twitter.com/zVOaBIpP4O — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

La porte est ouverte au Bayern Munich et à la Juventus pour Milan Skriniar ?

Et ce vendredi soir, pour la deuxième journée de championnat, le PSG accueillera Montpellier sans Milan Skriniar. Luis Enrique ne l’a en effet pas retenu dans son groupe pour l’occasion. Le Parisien affirme ce vendredi que la recrue estivale de 2023 n’est bel et bien pas le bienvenu au PSG puisque l’entraîneur ainsi que le conseiller football Luis Campos ne comptent plus sur lui. Le Bayern Munich et la Juventus seraient intéressés par son profil si l’on en croit le quotidien de la capitale.

Fake news, le Bayern finalement pas intéressé ?

Néanmoins, pour ce qui est du cas du Bayern Munich, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce qu’un transfert soit bouclé d’ici la clôture du mercato le 30 août pour Milan Skriniar. Pour la simple et bonne raison que, selon le journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg, le géant allemand n’inclurait pas du tout Milan Skriniar dans ses plans.

Le représentant de Milan Skriniar ne s’active pas pour son transfert…

Sports Zone assure à son tour que Luis Enrique aurait fait savoir à Milan Skriniar qu’il ne disposerait pas de temps de jeu au Paris Saint-Germain et qu’il fallait qu’il se trouve une porte de sortie. Pour autant, l’agent de Skriniar ne se presserait pas en coulisses de lui trouver un nouveau club. La situation se complique donc dans le feuilleton Milan Skriniar…