Mercato : Transfert à 23M€, le RC Lens a trouvé la solution

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le RC Lens pourrait enregistrer un gros départ. En effet, Kevin Danso est proche de quitter le club du nord de la France pour rejoindre l’AS Rome. Pour laisser partir le défenseur, les dirigeants lensois demandent un chèque de 23M€. Si le transfert se concrétise, les Sang et Or devraient par la suite tenter de recruter Teden Mengi, qui évolue à Luton Town.

Après seulement une saison, Elye Wahi a déjà quitté le RC Lens. L’ancien Montpelliérain était arrivé pour une somme record l’été dernier, mais il ne s’est jamais vraiment intégré et c’est donc l’OM qui en a profité pour le rapatrier dans le sud de la France. Mais dans les jours à venir, Lens pourrait perdre un autre joueur important, cette fois-ci en défense centrale.

Danso est sur le départ

Depuis quelque temps, Kevin Danso n’a pas caché ses envies de départ, lui qui estime être arrivé au bout de son aventure au RC Lens. Les dirigeants Sang et Or ne sont pas opposés à son départ, mais seulement contre la somme de 23M€. Un montant que serait peut-être prête à mettre l’AS Rome, qui s’intéresse de près au défenseur autrichien.

Le RC Lens veut Teden Mengi en cas de départ de Danso

Le RC Lens est donc clairement conscient que Kevin Danso peut quitter le club avant la fin du mercato. D’après les informations de Foot Mercato, les Sang et Or ont donc déjà commencé à réfléchir à son possible remplaçant. Les dirigeants lensois auraient jeté leur dévolu sur Teden Mengi, qui évolue à Luton Town. Une offre de prêt avec option d’achat pourrait être formulée.