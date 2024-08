Mercato - RC Lens : Le prochain transfert annoncé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens a besoin de vendre en cette période de mercato estival, et certains titulaires disposant d’une grosse valeur marchande sont concernés par un départ. C’est le cas de Kevin Danso qui est bien parti pour rallier l’AS Rome, et Pierre Dréossi a d’ailleurs vendu la mèche en direct jeudi soir sur Canal +.

Après Elye Wahi qui a été transféré à l’OM pour 25M€ (hors bonus), le RC Lens devrait également perdre gros dans le secteur défensif ! Le patron de l’arrière-garde nordiste, Kevin Danso (25 ans), est annoncé avec insistance sur le départ. L’international autrichien fait partie des éléments disposant d’une belle valeur marchande, et son départ du RC Lens d’ici la fin du mercato estival semble donc inéluctable. D’ailleurs, les Sang et Or ne s’en cachent pas…

« Il va sûrement nous quitter »

Interrogé en direct au micro de Canal + jeudi soir après la victoire lensoise contre le Panathinaikos (2-1), Pierre Dréossi a confirmé la tendance d’un départ pour Danso : « Il va sûrement nous quitter, si on a quelque chose d’intéressant. Il y a des discussions mais on n’en est pas encore là. Il n’y a aucun accord avec aucun club. Kevin est un joueur très important de l’effectif et on serait très content de pouvoir le garder, mais je ne suis pas certain qu’on puisse. En tout cas, on ne fera aucun effort pour qu’il parte », assure le directeur général du RC Lens.

Direction l’AS Rome ?

Quelques heures plus tard, RMC Sport en a remis une couche sur ce feuilleton Kevin Danso en révélant qu’un accord avoisinant les 23M€ était proche d’être trouvé entre le RC Lens et l’AS Rome. Florent Ghisolfi, le directeur sportif du club italien passé par le club de l'Artois (2019-2022), connaît donc très bien Danso et fait donc le forcing pour l’attirer à Rome. La suite au prochain épisode…