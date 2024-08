Transfert surprise pour cette ancienne star du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2019, Keylor Navas faisait partie depuis un moment des indésirables du club. Le Costaricain, ancien gardien du Real Madrid, a vu son contrat expirer à la fin du mois de juin. A 37 ans, il se retrouve désormais sans club mais reçoit quand même quelques sollicitations. La dernière vient de son pays puisque le Deportivo Saprissa, club où il a débuté, pourrait le voir débarquer.

Considéré comme une grande star au moment de son arrivée au PSG, Keylor Navas a fini par disparaître petit à petit jusqu'à devenir indésirable. Le Costaricain arrive désormais à un stade où il va bientôt raccrocher les crampons. Ainsi il pourrait prendre la décision de retrouver son pays pour aller jouer dans son premier club puisque le directeur sportif est entré en contact avec lui.

Navas vers un retour au pays ?

Après cinq saisons passées au PSG, Keylor Navas doit maintenant faire ses valises et trouver une autre destination. D'après la presse costaricaine, la piste d'un retour aux sources pourrait être envisagée puisque le Deportivo Saprissa lui a signifié un certain intérêt. « Oui, et Keylor le sait. Keylor sait, tant par ses coéquipiers que par nous, que si à un moment donné il veut revenir, la porte est ouverte. Nous avons parlé avec lui, avec Francisco Calvo et avec Óscar Duarte. Ce sont des légendes de Saprissa et nous avons beaucoup de respect pour eux, alors c’est à eux de décider s’ils veulent rentrer au pays » a déclaré le directeur sportif du club pour La Nacion.

Une fin à l'abri des regards ?

En annonçant sa retraite internationale plus tôt cette année, Keylor Navas est proche de la fin de sa carrière. C'est maintenant à lui de décider s'il est prêt à terminer loin des projecteurs là où tout a commencé pour lui. Parfois gêné par les blessures, son prêt effectué à Nottingham en 2022-2023 ne lui avait pas permis de bouleverser la hiérarchie dans les cages.