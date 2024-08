Mercato - OM : Nouveau coup de théâtre signé De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il figurait dans un premier temps parmi les joueurs dont l’OM voulait se séparer, Geoffrey Kondogbia a réussi à retourner la situation en sa faveur et Roberto De Zerbi pourrait finalement compter sur lui cette saison. S’il est à l’écoute des offres le concernant, Jordan Veretout espère un destin similaire à celui de son coéquipier s’il reste à Marseille.

Après une décevante huitième place en championnat la saison dernière, l’OM a décidé de repartir de presque zéro. En plus de Roberto De Zerbi, successeur de Jean-Louis Gasset, neuf nouveaux joueurs ont été recrutés, en attendant l’arrivée de Jonathan Rowe (21 ans, Norwich City), qui devrait signer son contrat ce vendredi et devenir la dixième recrue estivale marseillaise. Plusieurs joueurs considérés jusque-là comme des cadres se retrouvent quant à eux poussés vers la sortie et n’entrent pas dans les plans du technicien italien.

Kondogbia a fait changer d’avis De Zerbi

Une situation qui concernait notamment Geoffrey Kondgobia, auteur d’une première saison mitigée après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid l’été dernier. Mais le milieu de terrain âgé de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2027, a réussi à inverser la tendance et pourrait avoir un avenir à l’OM. « Il est allé voir Roberto De Zerbi et il a tenu un discours qui a plu à l'entraîneur et aux dirigeants. Il leur a dit: “Je n'ai pas été bon la saison passée, je vais me mettre au boulot”. Si il y a une offre qui vous convient et qui me convient je pars. Pour le moment je bosse à 100% », a récemment expliqué le journaliste de RMC Florent Germain.

Un destin similaire pour Veretout ?

Ce qui donne des idées à d’autres joueurs qui ne sont pour le moment pas dans les petits papiers de Roberto De Zerbi, comme Jordan Veretout. Contacté par RMC Sport, l’international français (6 sélections) a nié éprouver des regrets concernant son départ avorté à Al-Duhail, au Qatar. Le milieu de terrain âgé de 31 ans admet que sa situation est difficile et reste à l'écoute du marché, à quelques jours de la fermeture du mercato. Mais s’il venait à rester à l’OM, Jordan Veretout espère un destin similaire à celui de Geoffrey Kondogbia et avoir l’opportunité de convaincre Roberto De Zerbi. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, le joueur reste professionnel et veut prouver sa valeur, à Marseille ou dans un autre club.