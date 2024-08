OM : De Zerbi retourne sa veste, les coulisses sont dévoilées

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Geoffrey Kondogbia n'a pas joué avec l'OM contre Brest, ce n'est pas parce qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, mais parce qu'il était suspendu. Le Centrafricain a tapé dans l'oeil de l'entraîneur olympien, ce qui n'était initialement pas le cas. Poussé vers la sortie, Kondogbia a réussi à inverser la tendance. Un retournement de situation expliqué.

Ayant récupéré l'effectif de l'OM de la saison dernière, Roberto De Zerbi ne comptait pas sur tout le monde. Un loft des indésirables a ainsi été instauré à Marseille, où on y retrouve plusieurs joueurs. Si Geoffrey Kondogbia n'en fait pas partie, il aurait pu y être actuellement. En effet, à son arrivée à l'OM, De Zerbi n'avait pas le milieu de terrain centrafricain dans ses plans. Une position de l'Italien qui a fini par changer grâce à un énorme travail de Kondogbia.

« Il a tenu un discours qui a plu à l'entraineur et aux dirigeants »

Roberto De Zerbi a donc retourné sa veste à propos de Geoffrey Kondogbia. Et à propos de cette situation à l'OM, pour RMC, Florent Germain a expliqué : « Il est allé voir Roberto De Zerbi et il a tenu un discours qui a plu à l'entraineur et aux dirigeants. Il leur a dit: 'je n'ai pas été bon la saison passée, je vais me mettre au boulot'. Si il y a une offre qui vous convient et qui me conviens je pars. Pour le moment je bosse à 100% ».

« Ce joueur est une découverte importante pour moi »

Interrogé dernièrement par L'Equipe, Roberto De Zerbi s'était prononcé sur le cas Geoffrey Kondogbia. L'entraîneur de l'OM avait alors confié : « Ce joueur est une découverte importante pour moi. Je savais que c'était une belle personne, un joueur fort. Mais je l'ai vu très motivé, se comporter en leader. S'il fait une grande saison, la satisfaction ne sera pas sportive car tout le monde connaît les qualités du joueur. Elle sera surtout humaine, parce que c'est une revanche pour lui, qui m'a tout de suite dit que sa saison était ratée l'an dernier. Il est intelligent et il a montré la volonté de réagir ».