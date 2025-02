Kylian Mbappé : «Y’a-t-il un pilote dans l’avion ?», l’intriguant mercato ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier aura été très mouvementé pour Kylian Mbappé. Bien évidemment, il y a eu son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid, mais ce n’est pas tout… En effet, en parallèle, le Français est également devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, club de Ligue 2. Une opération qui a toutefois mis du temps à se décanter et voilà que ça n’a pas été sans conséquence sur le mercato.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui joueur de football, au Real Madrid, mais aussi dirigeant d'un club, le SM Caen. En effet, l’été dernier, le Français a déboursé 20M€ pour s’offrir 80% des parts du club normand et en devenir ainsi l’actionnaire majoritaire. Une opération qui était dans les tuyaux depuis un moment, mais ça a mis du temps à se concrétiser. Un retard qui a alors eu certaines conséquences négatives.

Un rachat qui a pris du temps

So Foot a dévoilé quelques coulisses du rachat de Caen par Kylian Mbappé. On peut alors y apprendre que si l’opération a été officialisée à la fin du mois de juillet 2024, les discussions « se sont accélérées »… dès l’hiver à en croire certaines sources. Il aura alors fallu faire preuve de patience d’autant plus qu’après l’officialisation du rachat par Kylian Mbappé, il a encore fallu attendre pour voir la nouvelle direction prendre ses fonctions. Et tout ce retard n’a clairement pas été bénéfique pour le mercato du club normand.

« Personne ne savait qui dirigeait le club »

C’est tout le recrutement du SM Caen qui avait ains été gelé, et alors que certains pré-contrats avaient même été signés, des joueurs ont finalement préféré aller voir ailleurs plutôt que de s’engager en Normandie. Il était ainsi difficile d’y vois clair lors du mercato à Caen. Un agent habitué de la Ligue 2 fait notamment savoir : « Personne ne savait qui dirigeait le club. En plein mercato, on ne savait même pas sur quel numéro téléphoner… Beaucoup de personnes du milieu se demandaient : mais y a-t-il un pilote dans l’avion ? ».