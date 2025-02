Sadio Mané à l’OM, la signature est déjà validée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deuxième de Ligue 1, l’OM est bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Cela pourrait alors promettre un mercato XXL cet été. Et si Sadio Mané débarquait notamment sur la Canebière ? Alors que le Sénégalais évolue aujourd’hui à Al-Nassr en Arabie Saoudite, une signature à l’OM fait déjà parler.

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’est offert 4 nouveaux joueurs, dont Amine Gouiri. Mais voilà que dans les prochains mois, cela pourrait encore bouger dans le secteur offensif de Roberto De Zerbi. A Marseille, on pourrait faire de nouvelles folies. Avec notamment le recrutement de Sadio Mané ? Aujourd’hui à Al-Nassr, l’ancien de Liverpool a déjà été évoqué à l’OM à plusieurs reprises par le passé. Cette fois sera-t-elle la bonne pour Mané ?

« Ça pourrait être quelque part intéressant pour Sadio Mané »

Expert du football sénégalais, Moussa Ndiaye s’est confié à Africafoot sur les rumeurs qui annoncent une arrivée de Sadio Mané à l’OM. Et à ce propos, il a expliqué concernant le joueur d’Al-Nassr : « Je ne sais pas si c’est du concret mais ça pourrait être quelque part intéressant pour Sadio Mané. C’est un grand joueur, un professionnel, on l’a vu à l’œuvre partout où il est passé. (…) A ces débuts jusqu’à présent, je pense qu’il est à l’aise avec Al-Nassr, il joue régulièrement. C’est l’un des atouts offensifs de cette équipe d’Al-Nassr. C’est un grand joueur, un joueur de qualité, un grand professionnel qui pourrait évoluer dans tous les clubs. C’est un leader, il le sera toujours ce n’est pas pour même étant en Arabie Saoudite, les grands s’intéressent à lui ».

« L’OM est le club préféré de beaucoup de sénégalais »

« Son retour en Europe pourrait être une bonne chose pour lui, les championnats européens sont plus intenses que ceux du Golfe. Là on parle de l’intérêt de l’Olympique de Marseille. (…) Je pense que c’est une bonne chose pour lui, l’OM est le club préféré de beaucoup de sénégalais et d’Afrique. Donc s’il revient en Europe notamment dans un club comme Marseille qui a un projet de participer aux compétitions européennes. Je pense que les Sénégalais seront contents de le voir avec le maillot de l’OM », a-t-il ensuite ajouté sur Sadio Mané. A voir maintenant s’il débarquera prochainement à l’OM.