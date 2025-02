Il veut se joindre à la fête, le PSG interpellé dans la presse !

Thomas Bourseau

Fabian Ruiz n'a pour le moment pas encore bénéficié d'une offre de contrat de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain comme ce fut le cas pour Luis Enrique, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Cependant, il ne semble pas désespéré et a publiquement affiché sa joie de vivre et de jouer pour Paris.

Décidément, le Paris Saint-Germain parvient à blinder ses tauliers. Le 7 février prochain et ce, avant le coup d'envoi de l'affiche de Ligue 1 face à l'AS Monaco, Nasser Al-Khelaïfi annonçait fièrement au Parc des princes la prolongation de contrat du coach Luis Enrique jusqu'en juin 2027, ainsi que celles d'Achraf Hakimi, de Vitinha et de Nuno Mendes jusqu'à l'été 2029.

Vente du PSG : Le Qatar a menti !

➡️ https://t.co/hOWiKZF58A pic.twitter.com/ZehbSNjwgC — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Donnarumma veut aussi se joindre à la fête

Et maintenant ? Comme révélé dans la presse par ses soins à plusieurs reprises cette saison, Gianluigi Donnarumma souhaite lui aussi poursuivre son aventure entamée en 2021 après l'Euro. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le gardien italien n'est pas sur le point de rallonger son bail au vu de la tendance dessinée par les médias. Et il en va de même pour Fabian Ruiz.

Même son de cloche pour Fabian Ruiz : «Je suis très content ici et dans cette ville»

Disposant d'un contrat qui le lie au PSG jusqu'à la date du 30 juin 2027, Fabian Ruiz se sent à la maison à Paris où il vit depuis la toute fin du mercato d'été 2022 en famille. « Ma prolongation de contrat ? J'ai encore deux années, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille mais je ne vais pas aborder ce thème pour l'instant ».