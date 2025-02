Vente du PSG : «Grosse tempête» pour le football français ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Partira ? Ne partira pas ? Au cours des derniers jours, l’avenir du Qatar a la tête du PSG a fait énormément parler. Si les Qataris sont toujours là, ils seraient cependant prêts à partir. Cela pourrait alors être un scénario catastrophe pour le football français. Sans le PSG version Qatar, ce sont plusieurs millions d’euros qui pourraient être perdus.

Arrivé à la tête du PSG en 2011, le Qatar est aujourd’hui toujours aux commandes. Mais jusqu’à quand va-t-il le rester ? L’ouverture à des actionnaires minoritaires a fait dire à certains que c’était le premier pas vers un désengagement. Les Qataris seraient en tout cas prêts à partir du PSG. La menace a notamment été brandie suite aux derniers déboires judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi.

« Ce serait une mini-catastrophe »

Pour David Douillet, si le Qatar venait à quitter le PSG, cela pourrait être une catastrophe. Pour RMC, il a expliqué à ce propos : « Ce serait une mini-catastrophe, une grosse tempête pour la Ligue. Quand on a un club qui est capable de se payer Messi, Neymar, Mbappé, etc, même avec une voilure plus réduite, on l’aurait peut-être pas avec un investisseur américain ».

« Pour l’ensemble de la Ligue, ça ne serait pas des jours heureux »

« Quand on a des grands noms dans une ligue, c’est une ligue qui vaut plus chère. Quand ces grands noms se déplacent dans des petits clubs en France, c’est quelque chose qui vaut plus chère. Rien que pour l’ensemble de la Ligue, ça ne serait pas des jours heureux », a développé David Douillet.