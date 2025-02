Vente du PSG : Il vend la mèche pour le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si le Qatar décidait de se désengageait du PSG ? Compte tenu des récents problèmes de Nasser Al-Khelaïfi avec la justice française, la menace a été brandie. Arrivé en 2011 à la tête du club de la capitale, QSI pourrait donc s’en aller. Rien n’est toutefois encore assuré à ce sujet et David Douillet ne s’inquiète pas trop sur les intentions des Qataris au PSG.

Régulièrement, il est question d’un désengagement du Qatar au PSG. Ça a encore été le cas ces derniers jours suite aux soucis judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi en France. Les Qataris auraient alors menacé de retirer leurs investissements en France, et cela pourrait donc concerner le PSG.

« Ils sont arrivés là pour faire connaitre le pays »

Au micro de RMC, David Douillet a réagi à ces rumeurs d’un possible départ du Qatar du PSG. Et le champion olympique de judo a alors expliqué à propos de ce feuilleton : « J’aimerais revenir sur l’essence même de la venue du Qatar dans le monde du sport. Pourquoi ils sont venus dans le monde du sport. C’est un pays petit, ils vendent beaucoup de matières énergétiques, du gaz surtout, et ils sont arrivés là pour faire connaitre le pays, pour peser sur la scène mondiale ».

« Que le Qatar se désengage aujourd’hui, je n’y crois pas beaucoup »

« Pour le Qatar, le sport c’est un outil diplomatique, un outil de géopolitique. Faut bien le comprendre. Que le Qatar se désengage aujourd’hui, je n’y crois pas beaucoup. De plus, ils ont investi de l’argent », a expliqué Douillet, qui voit donc le Qatar rester à la tête du PSG.