Le PSG a trouvé mieux que Karim Benzema !

Marquinhos vient de franchir le cap des 100 matchs de Ligue des champions, pour un total de 98 titularisations avant le barrage retour contre Brest mercredi (21h). Le capitaine du PSG dépasse des légendes comme Luka Modric ou encore Karim Benzema, qui compte 92 titularisations dans la compétition avec le Real Madrid depuis septembre 2013.

Marquinhos est centenaire ! La semaine dernière, le capitaine du PSG disputait son 100e match de Ligue des champions face au Stade Brestois, remportant par la même occasion son 54e match dans la compétition en 98 titularisations, pour un bilan de 9 buts et 5 passes décisives. Le Brésilien est le seul joueur du PSG à afficher un tel bilan, devançant Marco Verratti (79 matchs) et Kylian Mbappé (64 matches).

100 matchs et 98 titularisations en Ligue des champions

Preuve de l’incroyable longévité de Marquinhos, le PSG a dévoilé la courte liste des joueurs ayant fait mieux depuis septembre 2013, date de la première apparition du Brésilien en Ligue des champions : Toni Kroos (109), Robert Lewandowski (106) et Manuel Neuer (101) ont débuté plus de rencontres européennes que le défenseur de 30 ans (98).

Marquinhos dépasse notamment Benzema

Marquinhos peut se targuer d’avoir fait mieux que certaines figures de la Ligue des champions sur les douze dernières années, à l’instar de Luka Modric (96), Koke (96), David Alaba (92), ou encore Karim Benzema (92). « Je pense que disputer ce 100e match de Champions League avec le club, c’est quelque chose d’incroyable. Je ne le savais pas mais on me l’a dit avant le match, avait réagi le défenseur du PSG la semaine dernière. Je me rappelle de mon premier match, de tous ceux que j’ai passés ici, tous les bons moments comme les moments difficiles. Je crois que mon histoire, c’est aussi celle de Paris. Et je suis fier de tous ces moments qu’on a passés ensemble. »