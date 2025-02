PSG : L'appel surprise, une offre est réclamée en direct ?

Thomas Bourseau

Au même titre que Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz dispose de la confiance de Luis Enrique qui s'appuie beaucoup sur les services de son compatriote espagnol. Le milieu de terrain du PSG voit son contrat expirer le 30 juin 2027 et a brièvement évoqué ce sujet en conférence de presse ce mardi.

A l'été 2022 et en provenance du Napoli, Fabian Ruiz déposait ses valises dans la capitale parisienne. Depuis son arrivée, l'international espagnol a rarement fait l'unanimité auprès des observateurs et supporters du PSG. Et pourtant, il dispose d'un crédit visiblement important aux yeux de Luis Enrique qui a récemment fait part de sa satisfaction au sujet des performances de l'international espagnol.

Après Vitinha et consort, au tour de Fabian Ruiz ?

Contractuellement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027, le milieu de terrain espagnol a été invité à s'exprimer sur son avenir au Paris Saint-Germain alors que Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont tous récemment rallongés leurs contrats jusqu'en 2029 et que le dossier Gianluigi Donnarumma figure sur la table des dirigeants du club de la capitale. Qu'en est-il du cas Fabian Ruiz ? Le principal intéressé a botté en touche.

«Je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille»

En conférence de presse ce mardi en marge de la réception du Stade Brestois au Parc des princes mercredi soir pour le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions, Fabian Ruiz a reconnu être heureux avec ses proches à Paris. « Ma prolongation de contrat ? J'ai encore deux années, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille mais je ne vais pas aborder ce thème pour l'instant ». Le message est passé et relayé par RMC Sport.