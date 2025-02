Canal+ : Le PSG relegué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est à partir de ce mardi soir qu’on pourra suivre les seizièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce qui est du PSG, qui recevra Brest, il faudra patienter jusqu’à ce mercredi soir. Mais voilà qu’en ce qui concerne la diffusion de cette rencontre, le club de la capitale a quelque peu été relégué en second plan. Explications.

Le PSG a eu chaud, mais a fini par atteindre le top 24 pour disputer la suite de la Ligue des Champions. C’est alors Brest qui s’est dressé sur la route des Parisiens en seizième de finale. Et à l’aller, les joueurs de Luis Enrique ont largement fait le travail (0-3), s’assurant grâce à un but de Vitinha et un doublé d'Ousmane Dembélé quasiment une qualification pour le tour suivant. Mais il y a encore le match retour à jouer et le rendez-vous est donné ce mercredi soir à 21h au Parc des Princes entre le PSG et Brest.

PSG-Brest sur… Canal+ Foot

Comme depuis le début de la Ligue des Champions, le groupe Canal+ diffuse toutes les rencontres. Ça sera ainsi le cas ce mercredi soir de l’opposition entre le PSG et Brest. Mais voilà que celle-ci a quelque peu été reléguée au second plan. Ainsi, pour suivre ce seizième de finale retour au Parc des Princes, il faudra regarder Canal+ Foot.

Canal+ privilégie Real Madrid-Manchester City

Le duel franco-français entre le PSG et Brest ne sera donc pas la rencontre principale diffusée par Canal+. La chaine cryptée a en effet décidé de donner la priorité au choc entre le Real Madrid et Manchester City. Il faut dire que l’enjeu est plus grand pour cette opposition entre les deux cadors européens. Les Merengue l’avaient emporté à l’aller en Angleterre (2-3) et le spectacle devrait être au rendez-vous pour le retour au Bernabeu.