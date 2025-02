60M€ : Un transfert historique annoncé à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore étincelant face à l'ASSE samedi (deux buts), Amine Gouri monte en puissance à l'OM. Le contraste est saisissant avec son début de parcours à Rennes. L'international algérien de 25 ans a trouvé un climat qui lui correspond à Marseille et sa valeur pourrait vite grimper selon le chroniqueur Walid Acherchour.

Amine Gouiri est méconnaissable. Mélancolique à Rennes en début de saison, l’international algérien revit sous les ordres de Roberto de Zerbi. En trois matchs, le joueur de l’OM a inscrit deux buts et délivré trois buts. Comme indiqué par Walid Acherchour, Gouiri a parfaitement saisi l’occasion de briller dans une équipe à forte exposition.

Gouiri au top à Marseille

« C’est une immense opportunité pour Gouiri à l’OM après ce qu’il a fait à Rennes où c’était quand même décevant et irrégulier. De voir un projet comme Marseille, avec un rôle important pour lui après le départ de Wahi, il doit saisir cette opportunité. Il a les qualités, le plafond de verre peut être très haut pour Gouiri, mais c’est dans la tête. Quand on voit qu’il a un coach de la qualité de Roberto De Zerbi qui croit beaucoup en lui, je suis vraiment fan de ce qu’il réalise. Sur le match face à Saint-Etienne, il est quand même sur les cinq buts. C’est assez fou ce qu’il réalise » a confié le chroniqueur sur l’antenne de DAZN.

Une vente à 60M€ annoncée

Selon lui, Gouiri pourrait bien être vendu à prix d’or à la fin de la saison. « Avec Wahi, on est sur deux joueurs complètement différents sur la compréhension du foot. Le profil de Gouiri qui peut jouer à plusieurs postes correspond à ce que veut Roberto De Zerbi. Moi j’assume de m’enflammer sur Gouiri, si on ne s’enflamme pas sur ces joueurs-là, on va s’enflammer sur qui ? Si Gouiri est régulier comme il l’est sur les trois premiers matchs, il va dans un très grand club l’année prochaine pour 60 millions d’euros » a lâché Acherchour. Pour rappel, la plus grosse vente de l’OM reste celle de Michy Batshuayi (39M€).