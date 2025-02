Greenwood, Gouiri… L’OM menacé pour son mercato ?

La rédaction

Pour Pierre Ménès, l’OM devra faire des choix forts en cas de qualification en Ligue des champions.Avec les arrivées de joueurs majeurs comme Greenwood, Gouiri ou Bennacer, les finances du club seront mises à l’épreuve. L’ancien consultant de Canal+ estime que certains départs seront inévitables pour équilibrer les comptes et maintenir une certaine stabilité.

L’OM a beaucoup recruté durant ses deux derniers mercatos d’été et d’hiver. L’ajout de grands noms a notamment été initié pour permettre à l’OM de se qualifier en Ligue des champions. Mason Greenwood, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer, Adrien Rabiot : autant de joueurs qui nécessiteront une renégociation de leur contrat, selon Pierre Ménès.

Mercato - OM : La négociation surprise pour Pogba !

➡️ https://t.co/7Wb23E8g84 pic.twitter.com/rPAdTwdIMd — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

« Il faut faire tourner les finances »

L’ancien de Canal+ a notamment déclaré sur sa chaîne YouTube : « La stabilité n’est pas le point fort de Longoria depuis qu’il est à la tête de l’OM. Il y a toujours énormément de changements, qui ne s’expliquent pas uniquement par une instabilité chronique, mais aussi par la nécessité de faire tourner les finances. »

Des départs forcés ?

« On sait que si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine, il y a des contrats de joueurs qui seront grandement réévalués, et ce sera difficile pour l’OM de garder tout le monde », explique Pierre Ménès. « Il y aura donc encore une rotation. Cette année, on a quand même vu pas mal de déchet avec trois recrues qui sont rapidement reparties : Koné, Brassier et Wahi. C’est une question de stabilité et de choix. »