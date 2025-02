L’OM annonce son nouveau buteur, «impressionnant»

La rédaction

Amine Gouiri impressionne déjà sous ses nouvelles couleurs. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en trois matchs avec l’OM, l’international algérien a séduit Bixente Lizarazu. « Mercato réussi, avec Gouiri impressionnant », a-t-il déclaré dans Téléfoot. Polyvalent, l’attaquant devra toutefois se spécialiser en pointe, comme l’a suggéré son entraîneur Roberto De Zerbi.

Arrivé cet hiver à l’OM, Amine Gouiri avait pour mission de pallier le départ d’Elye Wahi, parti pour Francfort. L’ancien attaquant lyonnais a débuté son parcours olympien face à Lyon avec une passe décisive. Une adaptation éclair pour Gouiri, qui compte désormais 2 buts et 3 passes décisives en trois matchs avec l’OM. Des performances qui ont marqué les esprits.

Gouiri, un joueur « impressionnant »

Bixente Lizarazu s’est notamment exprimé au sujet de l’international algérien dans Téléfoot et a loué les performances d’Amine Gouiri : « Oui, mercato réussi, avec Gouiri impressionnant, Bennacer aussi dans une moindre mesure. C’est important de ne pas manquer ça, déjà une équipe qui montait en puissance, et un Rabiot excellent et lumineux. Le système De Zerbi semble assimilé par ses joueurs, donc une équipe de Marseille qui trace. Malheureusement, ce ne sera que la deuxième place, car le PSG est intouchable. »

« Il faut qu’il se spécialise dans ce poste »

Si Amine Gouiri a le profil d’un attaquant capable d’évoluer à plusieurs postes, Roberto De Zerbi le préfère en avant-centre, un poste qui lui a plutôt réussi jusqu’à maintenant. « C’est un joueur très, très fort. Il doit penser que c’est un vrai numéro 9. C’est toujours bien de pouvoir jouer à plusieurs postes, mais j’en ai parlé avec lui et je pense qu’il faut qu’il se spécialise à ce poste d’avant-centre. Il doit toujours savoir où se trouve le but et vraiment réussir à avoir cette conclusion parfaite. Je pense que quand il réussira à améliorer ces aspects, il deviendra un joueur de tout premier niveau en Europe, car il est déjà un élément fondamental de l’équipe », a déclaré l’entraîneur de l’OM.