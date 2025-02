Gouiri - Bennacer : Coup de gueule surprise sur l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrutés par l’OM durant le mercato hivernal, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont réalisé des débuts prometteurs sous leurs nouvelles couleurs et sont considérés comme de gros renforts pour le club phocéen. Pourtant, Daniel Riolo refuse de s’enflammer pour les deux internationaux algériens et pousse un coup de gueule à ce sujet.

Avec les départs d’Elye Wahi (Eintracht Francfort) et Ismaël Koné (Stade Rennais) qui n’ont jamais réussi à s’intégrer à l’OM, Medhi Benatia s’est finalement tourné vers deux internationaux algériens pour les remplacer : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Le premier comptabilise déjà 3 passes décisives en deux matchs avec l’OM, et le second a réalisé une grande première assez prometteuse dimanche en Ligue 1 à Angers (victoire 2-0).

Riolo doute de Gouiri malgré son potentiel ! Que cache ce souci inattendu pour l'OM ? 🤔

« C’est un truc de fou »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur l’enflammade autour de Gouiri et Bennacer à l’OM : « Sur les réseau on dit : «Gouiri est fait pour l’OM ». Mais on ne peut pas attendre six mois pour voir !? Et « Bennacer taille patron », ça existe ! Il a fait un demi-match face à Angers. La façon de s’enflammer c’est un truc de fou », constate l’éditorialiste de RMC.

Gouiri, vraiment le bon profil pour l’OM ?

De son côté, Pierre Ménès apporte également un bémol sur l’arrivée d’Amine Gouiri à l’OM : « Je pense que Gouiri peut rendre de grands services à l’OM, surtout si l’OM ne lui demande pas de marquer trop de buts. Parce qu’il n’a jamais été un buteur », constate l’ancien consultant de Canal + sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.