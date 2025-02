Transfert au PSG : Une noyade évitée de justesse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, parmi les recrues arrivées au PSG, on pouvait notamment retrouver Matvey Safonov. Le gardien russe a alors quitté son cocon à Krasnodar pour rejoindre la capitale française. Le début d’une nouvelle aventure pour le joueur de 25 ans. Mais voilà que ça n’a pas été facile pour Safonov, qui a rencontré certaines difficultés et ça aurait pu être encore pire.

En recrutant Matvey Safonov, le PSG avait surpris tout le monde. Malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le club de la capitale n’avait pas hésité à débourser 20M€ pour le gardien russe. Celui-ci est alors arrivé de Krasnodar, quittant sa Russie natale. Pour Safonov, il a ainsi fallu s’adapter à un nouvel environnement, ce qui n’a pas été simple.

« J'ai quand même rencontré des difficultés »

Sur Telegram, Matvey Safonov a évoqué son adaptation après son transfert au PSG. Le Russe a alors fait part de certaines difficultés et comment il avait réussi à les surmonter : « Un changement soudain de rythme de vie, de pays et de langue n’est pas facile. Et même si je pensais que cela ne me posait pas de problème, j'ai quand même rencontré des difficultés ».

« Une personne m’a aidé à ne pas me noyer dans la solitude et la mélancolie »

« Je pense que je vous en parlerai un peu plus tard. Et une personne en particulier m’a aidé à ne pas me noyer dans la solitude et la mélancolie. Avec le recul, je comprends combien il était important pour moi de savoir que je n'étais pas seul », a poursuivi Matvey Safonov, qui a donc évité la noyade.