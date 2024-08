L’OM annonce une catastrophe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sorti sur blessure samedi dernier lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Brest (1-5), Faris Moumbagna va être éloigné des terrains pendant un long moment. Le club marseillais a communiqué à propos de son attaquant ce lundi, confirmant qu’il souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Samedi, l’OM a parfaitement lancé sa saison en allant s’imposer sur la pelouse de Brest (1-5), pour le compte de la première journée de Ligue 1. Seule ombre au tableau, la blessure de Faris Moumbagna. Entré en jeu à la place d’Elye Wahi en fin de match, l’attaquant âgé de 24 ans a été contraint de céder sa place moins de 10 minutes plus tard, touché au genou.

Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour Moumbagna

Comme on le craignait, Faris Moumbagna souffre bien d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui devrait l’éloigner des terrains pendant de longs mois. « Faris Moumbagna, blessé lors de la rencontre face au Stade Brestois samedi dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Faris et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a indiqué l’OM ce lundi via un communiqué.

L’OM à la recherche d’un nouvel attaquant

La blessure de Faris Moumbagna oblige l'OM à revoir ses plans en cette fin de mercato estival. Si cela n’était pas prévu, la direction olympienne a décidé de se lancer à la recherche d’un nouvel attaquant en doublure d’Elye Wahi. En ce sens, le club marseillais s’intéresserait à Martin Satriano, d’après les informations de Foot Mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Inter Milan, l’attaquant de 23 ans avait été prêté à Brest ces deux dernières saisons. Le club breton serait toujours intéressé, tout comme Getafe.