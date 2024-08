Tombé «amoureux de l’OM», il annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a confié le brassard de capitaine de l’Olympique de Marseille à Leonardo Balerdi en ce début de saison. Le nouveau taulier de l’OM prend son rôle très à coeur et n’a pas caché son amour et ses ambitions débordantes pour le club phocéen à l’avenir.

Leonardo Balerdi a déposé ses valises à l’OM à l’été 2020 dans le cadre d’un prêt. Après une saison, le défenseur central argentin a définitivement été transféré. Et quand bien même il n’a jamais fait l’unanimité jusqu’à très récemment, le nouveau capitaine de l’OM a mis d’accord les dirigeants du club marseillais.

En atteste sa prolongation de contrat officialisée le 16 août dernier jusqu’en juin 2028. Arborant le brassard de capitaine depuis le début de la pré-saison, Leonardo Balerdi a particulièrement apprécié le carton plein de l’OM pour sa première de la saison en Ligue 1 à Brest samedi (5-1). Le nouveau patron de l’Olympique de Marseille s’est livré sur ce succès collectif, quand bien même il reste du travail au groupe entraîné par Roberto De Zerbi. « On a bien commencé. On a marqué tous les buts qu’on pouvait marquer. On a fêté avec les supporters car ils sont toujours là. On est contents. On est prêts. Il faut aller match après match, il faut continuer de travailler, il nous manque encore quelques choses pour être encore meilleurs ». a confié Balerdi à beIN SPORTS.

Bien que tout n’ait pas été toujours facile pour lui à Marseille au vu de la ferveur ambiante autour de l’OM, Leonardo Balerdi assure être épris du club phocéen et qu’il ne décevra pas les supporters et suiveurs de l’Olympique de Marseille. « Je suis tombé amoureux du club. Je porte le brassard et je veux le porter avec personnalité ». a conclu Leonardo Balerdi dans des propos rapportés par Foot Mercato.