OM : Roberto De Zerbi annonce un grand retour à Marseille !

Absent durant une grande partie de la saison dernière, Valentin Rongier a enfin fait son retour à la compétition ce samedi à l'occasion de la première journée de Ligue 1 et du déplacement de l'OM sur la pelouse de Brest. Après la large victoire marseillaise, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs enflammé pour le retour de son milieu de terrain.

L'OM version De Zerbi faisait ses grands débuts ce samedi à l'occasion du déplacement à Brest. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Marseillais ont brillé pour cette grande première, s'imposant 5 buts à 1 en Bretagne grâce à des doublés de Mason Greenwood et Luis Henrique, ainsi qu'un penalty d'Elye Wahi.

De Zerbi s'enflamme pour Rongier...

Roberto De Zerbi en a même profité pour faire entrer Valentin Rongier en fin de match. Le milieu de terrain faisait son retour à la compétition après plusieurs mois d'absence, et l'entraîneur de l'OM n'a pas caché sa joie en conférence de presse : « On l’a applaudi dans les vestiaires, c’est un joueur important, avec des caractéristiques uniques dans l’effectif, on est content pour lui parce qu’il a souffert, mais pour nous aussi car c’est un joueur important ».

... et s'inquiète pour Moumbagna

En revanche, il était beaucoup moins souriant au moment d'évoquer la situation de Faris Moumbagna, visiblement gravement touché au genou. « On ne sait pas encore pour combien de temps on le perd (...) Il est sorti avec les larmes donc cela pourrait être une blessure longue », ajoute Roberto De Zerbi.