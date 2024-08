L’OM annonce un nouveau coup dur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour son attaquant Faris Moumbagna, l’OM a également communiqué à propos de la blessure de Rubén Blanco ce lundi. Le club marseillais a indiqué que le gardien espagnol souffrait d’une lésion à la cheville gauche et qu’il se ferait opérer cette semaine.

Ce lundi, l’OM a confirmé la mauvaise nouvelle concernant Faris Moumbagna. Entré en jeu à la place d’Elye Wahi (21 ans) samedi dernier lors de la victoire sur la pelouse de Brest (1-5), l’attaquant âgé de 24 ans a été contraint de quitter la pelouse seulement quelques minutes plus tard. Le Camerounais souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, comme l’a annoncé le club.

Mercato - OM : Un club de L1 tente de plomber le transfert d’un attaquant https://t.co/WHJVVf8CDD pic.twitter.com/glzPg2torM — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

L’OM confirme une grave blessure pour Moumbagna

« Faris Moumbagna, blessé lors de la rencontre face au Stade Brestois samedi dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Faris et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a indiqué l’OM via un communiqué.

L’OM communique sur la blessure de Blanco

L’OM a par la suite donné des nouvelles de Rubén Blanco (29 ans), blessé en match amical face à Sunderland et qui va lui aussi devoir se faire opérer : « Rubén Blanco a été blessé lors du match amical face à Sunderland le 3 août dernier. Il souffre d'une lésion instable de sa cheville gauche. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Rubén et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Une blessure déjà compensée par le recrutement de Jeffrey de Lange (26 ans), doublure de Geronimo Rulli (32 ans), successeur de Pau Lopez (29 ans), prêté avec option d’achat à Gérone.