Mercato - OM : Une date est annoncée pour le prochain transfert

Arnaud De Kanel

L'OM connait l'identité de sa dixième recrue estivale. Comme annoncé depuis mercredi soir, Jonathan Rowe va bel et bien quitter Norwich pour rejoindre le club phocéen. Or, il faudra attendre vendredi pour que ce transfert soit officialisé puisque l'Anglais n'a pas terminé sa visite médicale.

Cela ne fait désormais plus aucun doute. Jonathan Rowe sera bien un joueur de l'OM cette saison. L'attaquant anglais va rejoindre le club phocéen en provenance de Norwich sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Rowe est d'ailleurs arrivé à Marseille ce jeudi midi et on en sait un peu plus sur la date d'officialisation de son transfert.

Rowe a débuté sa visite médicale

Roberto De Zerbi pourra certainement compter sur sa nouvelle recrue face à Reims ce dimanche. C'est du moins le souhait de l'OM qui a accueilli son futur joueur ce jeudi midi à Marignane. La Provence indique que Jonathan Rowe a passé une batterie d'examens dans une clinique marseillaise.

Signature attendue vendredi

Or, sa visite médicale n'est pas encore terminée. En effet, la suite est prévue vendredi matin en raison des prises de sang à jeun. Ensuite, Jonathan Rowe devrait parapher son contrat avec l'OM vendredi en fin de journée selon La Provence. Encore quelques heures à patienter pour que l'Anglais devienne officiellement la dixième recrue estivale du club phocéen, en attendant certainement une onzième.