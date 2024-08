Mercato - OM : La nouvelle recrue est arrivée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'un accord a été trouvé ces dernières heures entre l'OM et Norwich City, le jeune attaquant anglais Jonathan Rowe (21 ans) est bel et bien sur le point de s'engager avec le club phocéen. Des photos de son arrivée à Marseille en fin de matinée font déjà le tour des réseaux sociaux, et l'officialisation est donc imminente pour Rowe.

Ça continue de bouger à l'OM dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! Le club phocéen, qui a déjà officialisé cet été les arrivées d'Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentín Carboni, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli et Elye Wahi, est désormais sur le point d'annoncer sa dixième recrue du mercato estival ! Et il s'agit cette fois d'un pour ailier pour l'OM.

Jonathan Rowe sur Marseille



Visite médicale dans la journée !





Rowe est arrivé à Marseille !

Des photos de Jonathan Rowe circulent ce jeudi matin, puisque l'attaquant anglais de 21 ans sera la prochaine recrue de l'OM et vient de débarquer dans la cité phocéenne afin de valider les ultimes détails de son transfert. On y aperçoit l'ailier gauche prendre la pose avec les supporters venus l'accueillir à l'aéroport.

Un deal à 16M€

Pour rappel, l'OM avait trouvé un accord mercredi soir avec la direction de Norwich City pour Jonathan Rowe, sur les bases d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 16M€ à payer l'été prochain. L'officialisation est donc imminente...