Mercato - OM : Ils reçoivent des offres XXL pour quitter Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, le loft des indésirables est encore bien rempli à quelques jours de la fin du mercato. A Marseille, Roberto De Zerbi ne compte plus sur plusieurs joueurs, mais les faire partir n'est pas chose aisée. Pourtant, toutes les conditions seraient visiblement réunies pour qu'ils quittent l'OM étant donné les offres qu'ils auraient entre les mains.

A une semaine de la fin du mercato, ça va encore bouger à l'OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, à Marseille, on veut dégraisser l'effectif de Roberto De Zerbi, mais c'est loin d'être simple. Pourtant, un loft des indésirables a été mis en place pour pousser vers la sortie les joueurs qui ne sont plus dans les plans de l'OM. Si certains sont partis, d'autres sont toujours là...

Transfert à 16M€, l'OM peut dire merci à De Zerbi https://t.co/R3YTcScpP1 pic.twitter.com/cK4da1g7Fy — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

« Ils ont tous eu des propositions financières plus intéressantes »

Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Azzedine Ounahi sont toujours à l'OM, qui ne compte pourtant plus sur eux. Cependant, pour L'Equipe, une source au sein du club phocéen fait savoir : « Ils ont tous eu des propositions financières plus intéressantes que les conditions qu'ils ont à Marseille ».

Des départs pour débloquer le mercato

Vont-ils quitter ou non l'OM d'ici la fin marché des transferts ? Au sein du club phocéen, on croise les doigts pour se séparer de ces indésirables afin d'avoir un peu plus de marge de manoeuvre pour recruter. En effet, actuellement, les finances de l'OM sont loin d'être les meilleures, mais une rentrée d'argent donnera de l'air frais. Notamment pour recruter Kiliann Sildillia.