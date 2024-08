Mercato - PSG : La presse italienne annonce un coup de tonnerre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG doit se relancer pour essayer de trouver un nouvel attaquant. La blessure de Gonçalo Ramos, qui sera absent plusieurs mois, oblige les dirigeants à partir à la recherche d'un nouveau profil. Les Parisiens ont pris contact avec Ademola Lookman, attaquant de l'Atalanta Bergame, pour une éventuelle arrivée dans les prochains jours. Mais ce dossier n'aurait pas beaucoup décollé puisque les intentions parisiens seraient différentes...

International nigérian de 26 ans, Ademola Lookman a rejoint l'Atalanta Bergame en 2022 après des débuts en Angleterre et un passage au RB Leipzig. L'attaquant a joué 79 matches sous les couleurs du club italien pour 32 buts et il a pris de la valeur en Serie A. Sous contrat jusqu'en 2026, le PSG s'est rapproché de lui dernièrement. Mais visiblement, les Parisiens n'ont pas échangé avec l'Atalanta directement.

Le PSG n'a pas pris contact

Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, le PSG ne s'est adressé à aucun moment à l'Atalanta Bergame concernant le cas Lookman. Les dirigeants ont toutefois échangé avec l'entourage du joueur mais sans plus. Le PSG aurait décidé de délaisser cette piste et elle ne devrait pas être explorée plus longtemps car le club manque de temps.

Lookman, une fausse piste ?

Après la blessure de Gonçalo Ramos, on pensait que le PSG allait s'activer pour trouver un nouveau renfort offensif. Mais si la piste d'Ademola Lookman n'a pas été explorée en profondeur, les intentions ont changé. Aucun autre attaquant ne devrait faire son arrivée.