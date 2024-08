Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour les prochains transferts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le PSG a clairement changé de stratégie de recrutement sur le mercato en misant sur des éléments plus jeunes alors que jusque-là, l'objectif du club de la capitale était de miser sur des stars. Luis Enrique confirme d'ailleurs cette tendance et donne une indication claire sur les joueurs qui sont désormais susceptibles d'intéresser le PSG.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a recruté quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Quatre joueurs qui s'inscrivent clairement dans la nouvelle stratégie de recrutement initiée par le club de la capitale la saison dernière. L'objectif est donc de recruter de jeunes joueurs qui incarnent l'avenir du PSG afin d'avoir un projet sur le très long terme, l'exact inverse de ce qui se passait à Paris depuis l'arrivée de QSI. D'ailleurs, Luis Enrique confirme le profil des joueurs qui sont désormais recherchés par le PSG.

Luis Enrique donne la tendance du mercato

« S’ils hésitent entre le PSG et un autre club, je leur dis de ne pas venir. Ce que nous leur disons avec Luis Campos. Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service. Ça doit être l'inverse : nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique comme le Paris Saint-Germain, dans une ville unique, dans un pays unique, et qui veulent entrer dans l'histoire du club. S’il n’aime pas le championnat, qu’il ne vienne pas. C’est aussi simple que ça. Je suis convaincu que le plus important, c’est la faim que tu as », confie-t-il dans un premier temps au micro de PSGtv, avant de confirmer sa volonté de s'appuyer également sur les joueurs issus du centre de formation, toujours dans l'optique de préparer l'avenir.

«Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service»

« Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l'année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation parisienne au sein du groupe, de jeunes joueurs qui sont l'essence même du club. À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe », ajoute Luis Enrique, qui a donc une idée très précise de ce qu'il souhaite pour son effectif.