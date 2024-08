Mercato - PSG : Luis Enrique prépare une grande signature ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a connu une première saison réussie avec notamment une demi-finale de Ligue des champions. Mais le contrat du technicien espagnol s'achève déjà dans un an, et la question de son avenir va rapidement se poser. Néanmoins, il ne semble faire aucun doute que Luis Enrique souhaite poursuivre sa mission à Paris.

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier seulement une saison après son arrivée. Le club de la capitale a changé de projet en décidant de miser sur Luis Enrique afin de partir sur un projet sur le long terme avec notamment le recrutement de jeunes joueurs, préparant ainsi l'avenir. Libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole après la Coupe du monde 2022, Luis Enrique a donc accepté de signer au PSG et sa première saison sur le banc parisien s'est très bien déroulée puisque les Parisiens ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions, tout en remportant la Ligue 1 et la Coupe de France.

Vers une prolongation de Luis Enrique ?

Mais le contrat de Luis Enrique s'achève déjà dans un an, ce qui va rapidement avoir pour conséquence de relancer les débats autour de l'avenir du technicien espagnol. Cependant, selon les informations du Parisien, il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspens. Et pour cause, tout le monde semble sur la même longueur d'ondes au sein du PSG. Bien que les négociations pour une prolongation n'aient pas réellement avancé, Luis Enrique se projette au-delà de 2025 à Paris, et les dirigeants du PSG ont également un projet sur le long terme.

Luis Enrique serait très heureux au PSG

D'après Le Parisien, Luis Enrique est d'ailleurs très heureux à Paris. Le technicien espagnol vante régulièrement en privé la qualité des infrastructures du PSG, notamment le nouveau centre d'entraînement. D'autre part, il entretient une relation extrêmement fluide avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, tout laisse à penser que Luis Enrique prolongera au PSG.