Mercato : Il signe à l’ASSE, une grande annonce est lâchée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’une doublure pour Gautier Larsonneur, l’ASSE a finalement trouvé son bonheur en Ligue 2. Légende de Grenoble, Brice Maubleu s’est engagé dans le Forez pour les deux prochaines années avec une en option. Le club grenoblois a d’ailleurs tenu a rendre un bel hommage au portier de 34 ans.

Ça y est, l’ASSE tient enfin la doublure de Gautier Larsonneur. Avec le départ d’Étienne Green pour Burnley, Saint-Étienne a décidé de miser sur l’expérience de Brice Maubleu qui arrive jusqu’en 2026 en provenance de Grenoble. Le club grenoblois, où évoluait le gardien de but depuis 2014, a d’ailleurs tenu à lui rendre un bel hommage par le biais d’un communiqué.

Grenoble rend hommage à Brice Maubleu

« Formé au GF38, il a fait son premier groupe professionnel à 16 ans et disputé son premier match en pro, en L1, à 20 ans. Après le dépôt de bilan du club, Brice était resté fidèle, en N3, en aidant son club de cœur à retrouver le championnat N2. Portier titulaire de l’équipe première depuis 2014 (N2, N1 et L2), Brice Maubleu, 34 ans, va retrouver, dans le Forez, la L1 ! », peut-on lire au sein de ce dernier.

« Bonne chance pour la suite de ta carrière et tu seras toujours chez toi à Grenoble »

« A Grenoble, Brice était devenu un capitaine et taulier du vestiaire mais aussi une figure emblématique du GF38 et du territoire local. Nommé deux fois de suite parmi les 5 meilleurs gardiens aux Trophées UNFP, l’originaire de Jarrie aura disputé 334 matchs en Sénior, de la L1 à la N3. Brice, le GF38 te remercie pour tout ce que tu as apporté, sur le terrain mais aussi en dehors. Bonne chance pour la suite de ta carrière et tu seras toujours chez toi à Grenoble. Brice Maubleu, à jamais Grenoblois ». Chez les Verts, nul doute que Brice Maubleu aura surtout un rôle secondaire à jouer. Néanmoins, belle histoire pour ce vétéran de l'antichambre du football français et qui n'avait jusque là disputé que deux matchs de Ligue 1.