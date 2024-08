Mercato : Le PSG fait un grand geste pour ce transfert

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival approche de son terme et d’ici là, le PSG pourrait chercher à dégraisser son effectif. Paris pourrait très prochainement boucler une belle vente avec celle de Manuel Ugarte vers Manchester United. Les Red Devils sont désormais très confiants dans ce dossier, d’autant que le club français a revu ses conditions à la baisse selon la presse anglaise. Explication.

Le PSG a été plutôt actif sur ce mercato estival. Si plusieurs recrues ont été finalisées (Safonov, Neves, Pacho, Doué), le club de la capitale n’a en revanche pas véritablement eu l’occasion de dégraisser son effectif. Cependant, ces prochains jours devraient être décisifs pour Paris, qui s’apprête à finaliser une grosse vente avec celle de Manuel Ugarte.

Transferts - PSG : Bonne nouvelle pour la suite du mercato ! https://t.co/0dQG894Kmy pic.twitter.com/tExlPE0IDw — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Manuel Ugarte vers Manchester United

En effet, ce n’est plus un secret, l’international Uruguayen est proche de Manchester United depuis de nombreuses semaines déjà. Le joueur de 23 ans souhaite absolument rejoindre les Red Devils au plus vite, qui continuent de négocier avec le PSG, qui accepte de le céder, mais pas à n’importe quel prix. D’après les dernières indiscrétions de Give Me Sport, le club anglais est désormais très confiant en ses chances de finaliser l’opération prochainement.

Le PSG aurait revu ses exigences à la baisse

Selon le média anglais, Manuel Ugarte devrait rejoindre Manchester United sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Le PSG aurait d’ailleurs assoupli ses positions vis-à-vis de la méthode de paiement de la formation d’Erik Ten Hag. A suivre de très près...