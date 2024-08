Mercato - PSG : Un deal à 23M€ bientôt bouclé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours de la fermeture du mercato estival, le PSG est en train de discuter avec West Ham, très intéressé par le cas de Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol est l'une des pistes du moment du club de Premier League, qui pourrait faire une très belle offre aux Parisiens. Il faut encore trouver un accord mais le PSG pourrait récupérer un peu plus d'argent que prévu.

Comme à son habitude, le PSG dépense beaucoup lors des mercatos sans jamais vraiment recevoir de belles sommes. Le club a connu un mercato actif ces dernières semaines et il est sur le point de conclure un nouveau transfert. En effet, le départ de Carlos Soler est en discussion depuis des semaines et alors qu'on pensait l'envoyer en Espagne, c'est finalement West Ham qui s'est montré le plus ambitieux. Des discussions approfondies sont en cours.

Mercato - PSG : Le Qatar le renvoie déjà, ça devient une habitude ! https://t.co/qwtMYm4TDW pic.twitter.com/Lw0iuiCitk — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Soler peut partir pour 23M€

D'après les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne Florian Plettenberg ce mercredi, West Ham serait en train de pousser pour un prêt avec obligation d'achat et le prix de 20 millions de livres sterling, soit 23M€, est évoqué. Ce serait donc un joli coup réussi pour le PSG puisque le prix avait été fixé auparavant à 20M€.

Un accord doit être trouvé

Contacté par Julen Lopetegui, nouvel entraîneur de West Ham, cet été pour un éventuel recrutement, Carlos Soler devra maintenant donner sa réponse car on peut penser que cette proposition, si elle arrive, satisfera les dirigeants parisiens. A 27 ans, il découvrirait alors la Premier League.