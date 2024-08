Transferts - PSG : Un feuilleton du mercato enfin réglé ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain et Manchester United ne se lâchent pas ces derniers temps. Non pas pour le transfert de Jadon Sancho qui n’intéresserait pas le PSG à en croire The Athletic notamment, mais plutôt dans le cadre de l’opération Manuel Ugarte. Un optimisme certes prudent gagnerait les parties concernées pour une opération dont les modalités pourraient changer dans les jours à venir.

Luis Enrique n’en veut plus au PSG. Et ce n’est pas la première journée de Ligue 1 disputée au Stade Océane sur la pelouse du Havre qui affirmera le contraire. Lors de la victoire en terres havraises le vendredi 16 août dernier du Paris Saint-Germain (4-1), Manuel Ugarte ne figurait pas dans le groupe de joueurs sélectionnés par l’entraîneur espagnol qui avait pris la décision de s’appuyer sur d’autres options plus à son goût.

C’est bientôt terminé pour Manuel Ugarte ?

De quoi confirmer la tendance de ces dernières semaines concernant un éventuel départ de Manuel Ugarte pour Manchester United. Recruté contre 60M€ l’été dernier en provenance du Sporting Lisbonne, le milieu de terrain uruguayen de 23 ans doté du statut d’international n’a semble-t-il pas convaincu Luis Enrique qui attendrait depuis le début du mercato de ses dirigeants que son transfert soit bouclé comme l’a révélé le journaliste Duncan Castles plus tôt cet été. Selon les informations de Sky Sports, les discussions avanceraient dans le bon sens entre Manchester United et le PSG concernant Manuel Ugarte.

Manuel Ugarte vers Manchester United, l’optimisme gagne tout le monde !

Le journaliste Dharmesh Sheth a même fait part d’un certain optimiste prudent de part et d’autres sur son compte X au sujet du dossier Manuel Ugarte, que ce soit du côté du PSG ou de Manchester United pour que l’opération Ugarte puisse être bouclée d’ici le 30 août prochain, date de la clôture du mercato estival. Le PSG et les Red Devils privilégieraient tous deux un transfert sec, mais un prêt d’une saison assorti d’une obligation d’achat serait plus que jamais envisagé.