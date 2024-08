Officiel : Le PSG boucle un deal qui fait polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarqué au PSG cet été après son prêt aux Corinthians, Gabriel Moscardo n'est toutefois pas resté très longtemps dans la capitale française. Alors qu'un faible temps de jeu l'attendait à Paris sous les ordres de Luis Enrique, le Brésilien s'est envolé du côté de Reims. Ce mercredi, ça a été officialisé : Moscardo est prêté au sein du club champenois.

A l'aube de la reprise de la Ligue 1, en conférence de presse, Luis Enrique avait ouvert la porte à un prêt de Gabriel Moscardo. Alors qu'il n'aurait pas beaucoup jouer au PSG, le Brésilien va se développer une saison loin de Paris tout en s'acclimatant à la Ligue 1. Comme révélé ces derniers jours, Moscardo a rejoint Reims en prêt.

Moscardo file à Reims

Ce mercredi, le PSG l'a officialisé : Gabriel Moscardo file au Stade de Reims pour cette saison. « Gabriel Moscardo prêté au Stade de Reims. Le milieu de terrain brésilien rejoint le Stade de Reims dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Gabriel avec le Stade de Reims », a communiqué le PSG.

« Arrangement entre amis »

Ce deal entre le PSG et Reims pour Gabriel Moscardo n'avait pas manqué de susciter l'indignation de Daniel Riolo. Ce dernier avait ainsi poussé un coup de gueule sur ses réseaux sociaux : « Le PSG va prêter Moscardo à Reims donc ? Je ne sais pas si on comprend, on mesure ce à quoi on assiste. NAK fait le Mercato, décide de l’argent des uns et des autres. C’est évidement un hasard ce prêt à Reims ? NAK, Labrune, Caillot. Arrangement entre amis. C’est fou ».