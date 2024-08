Mercato : Un flop du PSG relancé en Ligue 1 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après quelques saisons difficiles où il est devenu indésirable, Layvin Kurzawa a quitté le PSG cet été comme son contrat arrivait à son terme. Le latéral gauche de 31 ans doit trouver une solution pour relancer sa carrière et plusieurs pistes ont été évoquées. L'ancien international souhaite poursuivre en Europe, lui qui susciterait l'intérêt du Stade Brestois pour continuer en Ligue 1.

Layvin Kurzawa n'est plus le joueur prometteur qu'il était au moment de son arrivée au PSG. Le Français ne fait plus partie des plans de jeu du club depuis bien longtemps mais il n'a pas encore trouvé de nouveau club pour la suite de sa carrière. Le joueur s'entraîne à Monaco depuis plus d'un mois, là où il a commencé sa carrière professionnelle en 2010. Brest, qui dispute la Ligue des champions cette année, serait sur le coup. Une chose est sûre : on devrait avoir des nouvelles rapidement à propos de lui.

Kurzawa séduit par Brest ?

D'après les informations rapportées par Foot Mercato, Layvin Kurzawa serait intéressé par le projet du Stade Brestois puisque la perspective de disputer la Ligue des champions l'attire. Toujours intéressé par l'AS Monaco aussi, il avait déclaré il y a deux mois qu'il avait fait une croix sur la Ligue 1 à part pour son premier club. Le latéral gauche souhaite vraiment relancer sa carrière dans l'un des 5 grands championnats européens mais son temps est compté désormais. De leur côté, les Bretons manifesteraient également un intérêt mais ce dossier pourrait prendre une tournure bien différente.

Kurzawa va bientôt décider

Alors qu'il a reçu quelques propositions au cours de l'été, Layvin Kurzawa n'a pas encore trouvé celle qui l'enchante. Le natif de Fréjus s'impatiente et souhaite retrouver les terrains très prochainement. Foot Mercato précise ce mercredi qu'il veut avoir des réponses concrètes d'ici 48 heures. Le média évoque la possibilité de conclure avec le club qatari d'Al-Wakrah SC.