Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour les transferts de trois stars !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG avait comme mission principale le recrutement d’un ailier gauche afin de pallier le départ de Kylian Mbappé. Si de nombreux profils ont été associés au club parisien, les dirigeants se sont heurtés à plusieurs échecs. Mais bonne nouvelle pour Paris, le FC Barcelone, qui cherche également des joueurs à ce poste, n’a clairement pas réussi son pari non plus. Explication.

Après sept saisons dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Orphelin du meilleur buteur de son histoire, le club de la capitale avait tout un été pour tenter de trouver des solutions afin de remplacer ne serait-ce que numériquement son numéro 7. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le début du mois d’avril, la succession de Kylian Mbappé passait notamment par la venue d’un nouvel ailier gauche cet été.

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert XXL ! https://t.co/6mYcWFcdzr pic.twitter.com/y4uvGBtfk0 — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Le PSG a subi plusieurs échecs au poste d’ailier gauche

Rapidement, le PSG s’est mis d’accord avec Khvicha Kvaratskhelia. Si le club parisien était disposé à lâcher au moins 100M€ pour le Géorgien, Naples n’a rien voulu entendre, et a bloqué ce transfert. De ce fait, les dirigeants franciliens se sont mis à la recherche d’alternatives au numéro 77. Et au cours des derniers mois, plusieurs noms ont clairement été associés au PSG, comme cela a pu être le cas avec Luis Diaz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Bilbao), ou encore avec Rafael Leão (AC Milan). Trois stars pour lesquelles le club français n’aura jamais réussi ou réellement tenter le coup…

Le Barça se manque pour trois stars

Surtout, dans ce genre de dossiers épineux, le PSG fait forcément face à la concurrence de cadors européens. Par exemple, Paris a été devancé par le Barça concernant Nico Williams, même si au final, le FC Barcelone n’aura pas réussi à finaliser l’opération, trop coûteuse. A ce propos, le média catalan SPORT révèle que les Blaugrana ont également tenté de faire venir Luis Diaz et Rafael Leão cet été, sans succès, et ce également pour des raisons économiques… De bon augure pour le PSG ? Possible.