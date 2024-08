PSG : Mbappé parti, Luis Enrique prend une décision surprenante

Axel Cornic

Après sept années passées au club, Kylian Mbappé laisse logiquement un grand vide au Paris Saint-Germain que Luis Enrique souhaite rapidement combler. Et c’est le cas au niveau des penalties, avec la capitaine de l’équipe de France qui était le choix incontestable ces dernières saisons... mais sa succession ne semble pas si simple !

Face au HAC, tous les yeux étaient tournés sur le PSG, qui disputait sa première rencontre sans Kylian Mbappé. Si la victoire a été large (1-4), la prestation parisienne dans son ensemble n’a pas été parfaite, avec d’ailleurs le très gros coup dur avec Gonçalo Ramos, blessé à la cheville.

Le retour du penaltygate ?

Mais c’est un épisode de cette rencontre qui fait parler depuis quelques jours, avec le penalty tiré par Randal Kolo Muani en fin de rencontre. On a en effet vu son coéquipier Vitinha s’agacer un peu aux côtés d’Ousmane Dembélé et vu le passif du PSG avec ce sujet, il n’est pas étonnant de se questionner. On se souvient tous de petites bisbilles entre Neymar et Mbappé, ou même avec Edinson Cavani, qui ont énormément fait parler par le passé.

Luis Enrique n’aurait choisi personne

D’après les informations du Parisien, il n’y aurait pas vraiment de tireur de penalty attitré cette saison. Luis Enrique aurait vraisemblablement décidé de n’installer aucune hiérarchie et d’annoncer donc le joueur désigné avant chaque rencontre. Une décision surprenante qui pourrait agacer certains joueurs, mais le coach du PSG serait persuadé que cela ne fera que renforcer le collectif et il ne souhaiterait donc mettre aucun joueur au-dessus de l’autre.