Mercato : Le PSG prépare une surprise de dernière minute en Angleterre ?

Malgré l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, le PSG continue de prospecter sur le mercato afin de renforcer son effectif. Le club parisien cherche notamment un élément offensif afin de compenser la blessure de Gonçalo Ramos, ou encore un latéral gauche afin de doubler le poste de Nuno Mendes. Des options peuvent d'ailleurs surgir jusqu'au dernier moment, notamment du côté de Chelsea.

Encore une fois, le club qui fait le plus parler sur le mercato cet été n'est autre que Chelsea. Les Blues ne cessent de se renforcer en dépensant près de 240M€ sur 10 joueurs dont Joao Felix, Pedro Neto, Marc Guiu, Filip Jørgensen ou encore Tosin Adarbioyo. Dans le sens inverse, Chelsea a réussi à dégraisser grâce aux ventes de Ian Maatsen, Conor Gallagher, Lewis Hall, Diego Moreira et Omari Hutchinson ou encore aux départs libres de Malang Sarr, Thiago Silva et Hakim Ziyech. Mais c'est loin d'être suffisant puisque l'effectif londonien est clairement surpeuplé avec 41 joueurs sous contrat, ce qui va pousser les Blues à dégraisser, c'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Enzo Maresca en conférence de presse. « Je ne travaille pas avec 42 ou 43 joueurs et plus de 15 joueurs s’entraînent à part », a révélé l'entraîneur de Chelsea avant de préciser que « la séance d’aujourd’hui s’est déroulée avec 20 joueurs, hier avec 21. »

Le PSG à l'affût d'un dernier coup, Chelsea à surveiller ?

Par conséquent, il y aura probablement des opportunités à saisir au sein de l'effectif de Chelsea. Et pourquoi pas pour le PSG. Abdellah Boulma assure que le club de la capitale reste à l'affût sur le mercato et pourrait tenter une opération de dernière minute alors que le marché ferme ses portes le 30 août. Le journaliste explique que le PSG scrutera les éventuelles opportunités et précise qu'il y en aura forcément à Chelsea, qui doit dégraisser un effectif plus que pléthorique.

Quels joueurs pourraient de Chelsea intéresser le PSG ?

Reste désormais à savoir quels joueurs seraient susceptibles de plaire au PSG qui cherche un renfort offensif et éventuellement un latéral gauche afin de venir concurrencer Nuno Mendes. Et cela tombe bien puisque dans l'effectif de Chelsea, deux joueurs sont spécialement poussés au départ à savoir à savoir Raheem Sterling et Ben Chilwell. « Ils s’entraînent séparément. Comme je l’ai dit, la situation est assez claire et il n’y a aucune mise à jour sur la situation. Ce sont des joueurs de Chelsea. Jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus. Mais il n’est pas possible de leur donner toutes les minutes. Ceux qui veulent des minutes, il vaut mieux qu’ils partent », a même lâché Enzo Maresca à leur sujet. Reste désormais à savoir si le PSG tentera une approche d'ici la fin du mercato.